Verwirrende Szenerie bei Pilz-„Sommergespräch“

Verwirrende Sitzordnung

Lediglich die Sitzordnung der Moderatoren sorgte bei einigen Sehern für Verwirrung. Denn trotz des schönen Ausblicks erinnerte die Atmosphäre - ob gewollt oder nicht - eher an einen Heurigenstammtisch als an ein politisches Sommergespräch. Moderatorin Bernhard saß außerdem an einem etwas verlorenen Platz: an der kurzen Kante des Tisches zwischen Pilz und Bürger. Normalerweise sitzen Moderatoren ihrem Interviewpartner gegenüber. Später rutschte sie immer mehr auf Bürgers Seite, was die Situation aber kaum besser machte.