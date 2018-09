„Wir haben unsere Erfolge zu wenig inszeniert“

„Niemand in der SPÖ will links-grüne Fundi-Politik machen“

Innerparteiliche Streitigkeiten spielte Kern herunter. Zur Erinnerung: Burgenlands Landesrat Hans Peter Doskozil hatte in der Diskussion rund um den Klimawandel kürzlich vor „links-grüner Fundi-Politik“ in der SPÖ gewarnt. „Niemand in der SPÖ will links-grüne Fundi-Politik machen, die von einer Drei-Prozent-Partei stammt. Der Kampf gegen den Klimawandel ist weder rot noch grün, sondern grundvernünftig.“ Sorgen, dass er womöglich als Bundesparteiobmann gestürzt werden könnte, sehe er nicht: „Die Führungsfrage in der SPÖ ist sonnenklar.“