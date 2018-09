Kurz: „Die Mittelmeerroute schließt sich gerade“

Schwer getroffen zeigte sich Kurz vom Vorwurf eines Zusehers, dass er nicht christlich-sozial sei. Dabei verwies er auch auf seine persönliche Familiengeschichte. Er stamme aus „kleinen Verhältnissen“ und habe am Schicksal seines Vaters gesehen, wie schwer es sein könne, wenn man nach jahrzehntelanger Arbeit in einer Firma seinen Job verliere. Dies habe ihn in seinem politischen Wirken immer geprägt. Das Christlich-Soziale bezeichnete Kurz als „Säule der ÖVP und wichtig in meiner Amtsführung“.