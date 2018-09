Erster Schultag: Diskussion um schulautonome Tage

Das war er also - der allererste Schultag! Knapp 5600 Mädchen und Buben haben ihn gestern hinter sich gebracht. Und heute geht’s gleich weiter. In den ersten Unterrichtstagen werden auch die schulautonomen Tage veröffentlicht - für viele Eltern mit Kindern in unterschiedlichen Schulen eine Herausforderung.