Strafen storniert: Schon 13 Parksheriffs entlassen

Der Parksheriff-Skandal in Wien hat mittlerweile eine ganze Welle an Entlassungen nach sich gezogen: Im Zuge der Ermittlungen um illegal stornierte Strafzettel konnten bisher insgesamt 13 Mitarbeiter des MA 67 ausgeforscht werden, hieß es am Montag in einer Aussendung von Polizei und Magistratsabteilung.