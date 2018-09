Parksheriff-Skandal: 50 Personen unter Verdacht!

Der Parksheriff-Skandal zieht immer weitere Kreise: In der vergangenen Woche wurden zwei Mitarbeiter der Parkraumüberwachung MA 67 entlassen, weil sie Strafen storniert hatten. Am Mittwoch wurden weitere fünf Sheriffs suspendiert. Auch ein Bezirksrat der SPÖ ist in die Affäre involviert. Er trat noch am Mittwoch zurück. Bis zu 50 Beamte sollen mittlerweile auf der Liste der Verdächtigen stehen.