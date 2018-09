Es geht um mehr als Sieger und Stimmen!

Die 43. „OÖ-Krone“-Kickerwahl„ - für viele eine Sportler-Wahl wie viele andere, für die ab Montag per Kupons in unserer Printausgabe bzw. unter krone.at/fussball mitgevotet werden kann. Was für OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer nicht nur aufgrund seines Amtes Pflicht ist. Begründung nämlich: “Weil man den Wert dieser Wahl gar nicht genügend schätzen kann!"