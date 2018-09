Wählen Sie Ihren Lieblings-Fußballer!

Wählbar sind heuer aufgrund der Aufstockung der ersten beiden Ligen mit LASK, SV Ried, FC Blau-Weiß Linz, SK Vorwärts Steyr und den FC Juniors OÖ in der ersten Kategorie „Bundesliga/Zweite Liga“ so viele Klubs und damit Spieler wie noch nie. Weshalb man behaupten darf: Die Karten wurden in Oberösterreich vor der 44. Millionenwahl völlig neu gemischt.