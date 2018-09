Elf Führerscheine bei Kontrollen einkassiert

Eine „Aktion scharf“ gegen Trunkenheit und Alkohol am Steuer startete die Polizei am Samstagabend. Bis Sonntag um 4 Uhr in der Früh wurde auf Burgenlands Straßen kontrolliert. 1550 verdächtige Lenker überprüften die Beamten. In 918 Fällen folgte ein Alko-Test, 15 davon waren positiv. Zwei Fahrer standen unter Drogen!