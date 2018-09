„Faktorei“: Altes Haus erstrahlt in neuem Glanz

Janus erzählt ihre Geschichte in dialektfreiem Hochdeutsch - nur, wenn sie etwas verneint, verirrt sich ein tirolerisches „na“ in ihre Sätze. Sie sitzt im hellen Gastraum und trinkt Cappuccino. Hinter ihr altes Gewölbe in neuem Glanz. „Hier war quasi ein Abstellraum“, erzählt die Neo-Hotelchefin.