Zwei Frauen und Chihuahua gerieten in Bergnot

In Bergnotgeraten ist eine 31-Jährige mit einer Freundin und ihrem Chihuahua auf dem Tschadinhorn in Kals am Glockner. Knapp unterhalb des Gipfels in 300 Meter verläuft der Steig in felsigem Gelände. Dort bekamen die beiden Osttirolerinnen Angst, konnten weder vor noch zurück und setzten einen Notruf ab. Der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ barg alle drei unverletzt.