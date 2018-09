Vorbei! „Pam“ trennt sich von Weltmeister-Kicker

So schnell wird Pamela Anderson also nicht (wieder) zu einem Spiel einer österreichischen Mannschaft kommen. In Mai war noch die Chance groß, dass die Schauspielerin ihren damaligen Freund, den Fußballprofi Adil Rami, in die Mozartstadt begleitet, zum EL-Spiel Salzburg gegen Marseille. Nun gehen die beiden getrennte Wege: Anderson (51) und Rami (32) gehen getrennte Wege. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der Grund für die Trennung ist ungewiss.