Belgien: Barock erleben in Antwerpen

Mehr als 50 seiner Werke werden dauerhaft in Antwerpen ausgestellt. Seit Juni 2017 bereichern zwei weitere bedeutende Werke das Barockangebot: ein Altarstück von Tintoretto aus der Sammlung von David Bowie und ein Rubensgemälde, das nach 220 Jahren wieder in die Stadt zurückgekehrt ist. Mit Gebäuden wie der Sankt Carolus Borromäuskirche und dem Rubenshaus hinterließ Rubens außerdem eine prägende architektonische Spur in der Stadt. So ist Peter Paul Rubens auch in der Moderne weiterhin eine wichtige Inspirationsquelle für heutige Künstler und den atypischen Lebensstil der Stadt Antwerpen und ihrer Einwohner.