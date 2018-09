Handyverbot an bestimmten Orten: Top oder Flop?

Einige Städte reagieren bereits auf den bedenklichen Trend: Sie verbieten Selfies an besonders gefährlichen Orten. Doch die Anzahl der Unfälle durch Selfies scheint nicht abzunehmen. Erst kürzlich stürzte in Portugal ein Paar von einer 40 Meter hohen Mauer, als es ein Foto von sich machen wollte, wie krone.at berichtet. In China ist ein 26-Jähriger bei dem waghalsigen Versuch, ein besonders beeindruckendes Selfie zu machen, 62 Stockwerke in die Tiefe gestürzt. 2015, ein Jahr in dem mehr Menschen durch Selfies, als durch Haiangriffe starben, listete krone.at die neun tödlichsten Selfies der Welt auf.