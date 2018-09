Auf den Gaisberg mit dem Cabrio-Bus

Legendär sind die offenen Busse, mit denen man in den Dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht nur auf den Salzburger Hausberg fuhr. Mit dem Cabrio-Bus ging es damals schon ins Salzkammergut, an den Fuschlsee, nach St. Gilgen, zum Mondsee und an den Attersee. Eine Tour, die man auch heute noch in modernen und vollklimatisierten Bussen anbietet: „Lakes & Mountain“-Tours heißen sie heute, viel geliebt von den amerikanischen Urlaubern, die auf den Spuren von Sound of Music reisen.