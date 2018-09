Harleys „verstopften“ nach Regenschauer Tunnels

Die Harleys sind da - und müssen dem Regen trotzen. Trotz sommerlicher Temperaturen zeigt sich Petrus nicht unbedingt als Fan der Kultmaschinen. Unzählige gerieten deshalb Donnerstag in Schauer und suchten Schutz. Etwa in der Tunnelkette Klagenfurt und bei Villach. Das erschreckte wiederum einige Autolenker. „Irgendwo müssen wir uns ja unterstellen!“, meinte ein Biker. Allerdings ist es verständlich, dass mehrere Maschinen auf einem Pulk in einem Tunnel nicht zur Sicherheit beitragen.