Snowboard: Gold für Ulbing und Finale für Millauer

Snowboarder Clemens Millauer hat sich beim Big-Air-Weltcupauftakt in Cardrona für das Finale der besten zehn am Samstag qualifiziert. Der Oberösterreicher kam am Donnerstag als Fünftbester des zweiten Durchgangs weiter, sein Teamkollege Alois Lindmoser (28.) schied aus. Olympiasiegerin Anna Gasser, die nach Sprunggelenksblessuren noch Trainingsrückstand hat, ist in Neuseeland nicht am Start.