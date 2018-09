Hund in heißem Pkw: Kein Vorsatz, daher Freispruch

Ja, natürlich wandert die Sonne. Und ja, natürlich kann sie dann auf ein Auto herunterbrennen, das ursprünglich im Schatten stand. Und ja, natürlich ist das lebensgefährlich für einen Hund, der in dem Wagen sitzen muss. Einem Duo in Wien, jetzt angeklagt, war das angeblich nicht klar - somit kommt man ihnen rechtlich wenig an.