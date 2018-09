WHO warnt vor zu wenig Bewegung

In Österreich betätigen sich mehr Frauen (33,6 Prozent) als Männer (26,4 Prozent) körperlich zu wenig. Andere Länder schneiden aber schlechter ab: In Deutschland sind etwa gleich 42,2 Prozent zu inaktiv. Unter den wirtschaftlich vergleichbaren Staaten sind nur die Portugiesen, Neuseeländer und Zyprioten noch fauler. Die wenigsten Probleme mit körperlich inaktiven Menschen gibt es in Uganda (5,5 Prozent), Mosambik, Lesotho und Tansania, die größten in Kuwait (67 Prozent), Amerikanisch-Samoa, Saudi-Arabien und dem Irak.