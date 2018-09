„This is Battlefield V“: Neuer Trailer zum Shooter

Anlässlich des Starts der offenen Beta am Donnerstag (Vorbesteller können bereits am Mittwoch loslegen) haben EA und Entwickler DICE einen neuen Trailer zu „Battlefield V“ veröffentlicht. Dieser gibt u.a. einen detaillierten Einblick in neue Gameplay-Features, Karten, Inhalte der Kriegsgeschichten (War Stories), den neuen Battle-Royale-Modus „Firestorm“, und „Tides of War“, den Live-Service des Shooters, der am 20. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC (via Origin) erscheint.