Efgani Dönmez profitiert finanziell vom Rauswurf

ÖVP-Klub verliert jährlich 50.522 Euro

Durch den Ausschluss von Dönmez wegen eines sexistischen Tweets verliert der ÖVP-Klub jährlich 50.522 Euro an Förderung. Aktuell bekommt dieser im Quartal 1.490.781 Euro. Diese Summe reduziert sich jetzt um 12.630 Euro im Quartal, womit die ÖVP in Zukunft pro Quartal nur noch 1.478.151 Euro an Klubförderung bekommt.