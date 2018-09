„Haben mehr Patienten, als wir aufnehmen können“

„Wenn die Politik weiter so wirtschaftet wie bisher, wird es sich finanziell einfach nicht mehr ausgehen. Wien spürt das am allermeisten“, so Wolfgang Weismüller von der Ärztekammer. Die Fälle in Wien sind kompliziert, die Ruhephasen für Ärzte zu kurz, die Zahl der Patienten pro Arzt ist einfach zu hoch, so das Fazit der Kammer aufgrund neuer gesundheitsökonomischer Untersuchungen. „Gangbetten und geschlossene Stationen gehören zum Spitalsalltag in Wien“, so Weismüller.