„Ein Stummelschwanz ist für Katzen kein Problem“

„Krone“: Kommen solche Fälle in der Praxis eigentlich oft vor?

Hecht: Es passiert tatsächlich nicht so selten, dass ein Schweif amputiert werden muss. Meist ist eine Erkrankung der Grund - oder wie in dem Fall ein Unfall. Für das Tier und auch seinen Besitzer ist es einfach oft das Beste, einen derartigen Eingriff durchzuführen.