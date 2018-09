Polizistin fing verletzten Kater nach Unfall ein

Einer Katze ist bei einem Verkehrsunfall in Ohlsdorf von einem Auto der Schwanz abgetrennt worden. Das schwer verletzte Tier flüchtete im Schock und war vorerst auch nicht mehr auffindbar. Herbeigerufene Beamte der Polizeiinspektion Gmunden gelang es, die Besitzerin des Tieres ausfindig zu machen. Gemeinsam mit der Frau spürten sie schließlich den Kater in den Gärten der Nachbarschaft auf. Doch alle Versuche, den schwer verletzten Stubentiger einzufangen, scheiterten an dessen heftiger Gegenwehr.