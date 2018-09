Die Grünen stehen landesweit vor großen Problemen

Die politische Landschaft der Grünen hat sich in diesem Jahr auch auf Landesebene verändert. Bei den Landtagswahlen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg haben die Grünen Verluste eingefahren. In Kärnten waren die Verluste so groß, dass die Partei aus Landtag und Regierung flog. Nun sitzen die Grünen aktuell in vier Bundesländern in der Landesregierung: Salzburg, Tirol, Wien und Vorarlberg. In Vorarlberg wird 2019 gewählt.