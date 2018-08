Stadträtin und Chefin der Grazer Grünen dankt ab

Judith Schwentner als Nachfolgerin?

Spannend wird nun die Nachfolge, denn die Grünen laufen auch in Graz Gefahr, völlig in der Versenkung zu verschwinden. Heißeste Anwärterin auf die Wirnsberger-Nachfolge ist aktuell Judith Schwentner. Die Ex-Nationalratsabgeordnete werkt derzeit bei der Caritas. Man hört, dass sie unbedingt zurück in die Politik möchte …