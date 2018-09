Fahrbahnen überschwemmt und Gullys übergelaufen

Neben den zahlreichen Unwettereinsätzen in den vergangenen Tagen kam es aufgrund der Regenmassen auch am Sonntag zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Wassermassen mussten auf den Straßen von St. Veit abgepumpt werden. Die Abflüsse hatten die Mengen nicht mehr geschafft. In St. Andrä im Lavanttal, im Koralpenbereich und in Villach standen Keller sowie Straßen unter Wasser. Aufgrund der Überschwemmungsgefahr öffnete der Verbund auch die Schleusen des Kraftwerkes in Lavamünd.