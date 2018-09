Irre Show von Mbappe und Di Maria bei 4:2 von PSG!

Mit Mühe und dank vier Toren seiner Stars hat Paris Saint-Germain am Samstag den vierten Sieg im vierten Liga-Match unter Dach und Fach gebracht. Aufsteiger Nimes glich einen 0:2-Rückstand aus, Kylian Mbappe mit einem sehenswerten Treffer und Edinson Cavani stellten aber den 4:2-Sieg sicher. Mbappe erhielt in der Nachspielzeit wegen einer Unsportlichkeit nach Foul an ihm die Rote Karte (94.).