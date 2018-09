Kurz in Asien: Ein Blick in die nahe Zukunft

Bundeskanzler Sebastian Kurz kritisierte das System persönlicher Überwachung mit modernsten technologischen Mitteln in Testregionen in China, wo viele persönliche Daten von den Behörden gesammelt und in einem „Sozialkreditsystem“ ausgewertet werden und die Bürger dann von den Behörden belohnt oder bestraft werden. „Das ist etwas, was wir mit sehr viel Sorge beobachten“, sagte er. Er hoffe, dass in anderen Teilen Asiens ein anderer Weg gegangen werde und dieses System auch in China überdacht werde.