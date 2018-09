Zahnärzte-Ehepaar brachte Sohn und Tochter um

Nachdem am Freitag zwei verbrannte Kinderleichen in einem Einfamilienhaus im deutschen Bundesland Hessen gefunden wurden, hat sich nun herausgestellt, dass es sich bei den Hintergründen um eine unfassbare Familientragödie handelt. Die eigenen Eltern - ein Ärzte-Ehepaar - dürften die beiden Kinder umgebracht und versucht haben, Selbstmord zu begehen. Der Grund: ein Insolvenzverfahren. Das zwangsversteigerte Haus, in dem die Familie gelebt hatte, hätte am selben Tag seinem neuen Besitzer übergeben werden sollen.