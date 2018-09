Zwei Kinderleichen in brennendem Haus gefunden

Bei Löscharbeiten in einem brennenden Gebäude im deutschen Bundesland Hessen haben Feuerwehrmänner Freitagfrüh zwei Kinderleichen entdeckt. In der Garage folgte dann der nächste Schock: Zwei Erwachsene, vermutlich die Eltern der beiden Kinder, befanden sich im Auto bei laufendem Motor. Sie konnten von den Einsatzkräften lebend geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schließt ein Familiendrama nicht aus.