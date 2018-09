So gelingt das perfekte Wiener Schnitzel

Es ist der ganze Stolz des Österreichers. Das Wiener Schnitzel. Man kennt es in der ganzen Welt. Und es steht auch auf der To-Do-Liste eines jeden Touristen, der kein Vegetarier ist. Wir selbst essen übrigens durchschnittlich 30,6 Schnitzel pro Jahr, in Summe landen 260 Stück des panierte Fleisches auf den heimischen Teller. Das sich übrigens nur dann als Original Wiener bezeichnen darf, wenn es aus Kalbfleisch besteht. Seine erste schriftliche Erwähnung fand es in Maria Anna Neudeckers „Allerneuestem allgemeinen Kochbuch“ aus dem Jahre 1831.



Warum wir Ihnen das erzählen - weil das Lieblingsgericht vieler Österreicher heute seinen Ehrentag feiert. Und was darf neben Fleisch, Brösel, Mehl und Ei nicht fehlen? Natürlich eine gute Fritteuse! Und die muss nicht teuer sein, wie wir Ihnen zeigen. So kann man sich dafür ein richtig zartes Kalb vom Fleischhauer um die Ecke gönnen.