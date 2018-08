7 Tipps gegen Cellulite, die wirklich was bringen

An dieser Stelle möchten wir deutlich darauf hinweisen, dass alle Produkte, so gut deren Bewertungen auch sein mögen, nur unterstützend wirken. So raten wir auch diese Kapseln in Kombination zu gesunder Ernährung und Sport.



Ein wichtiger Bestandteil dieses Nahrungsergänzungsmittels ist Kupfer. Das unterstützt die Hautpigmentierung und die Bildung von neuem Bindegewebe. Die weiteren Inhaltsstoffe wie wie Biotin, Vitamin A, Vitamin B2 und Zink sind hilfreich beim Abtransport von Toxinen, was eine erneute Verdickung oder Verfilzung frischer Kollagen verhindert. Die Kapseln enthalten zudem Brokkoli-, Grünkohl- und Weißkohlpulver. Was nützlich ist, wenn Sie mal keine Zeit hatte ausreichend Gemüse zu essen. Allerdings fanden einige Frauen, den Brokkoligeschmack zu intensiv. Aber in einer Sekunde ist die Kapsel ja auch schon runtergeschluckt. Positiv zu vermerken sind allerdings deutliche Verbessrungserscheinungen nach den ersten zwei Wochen. Die Verzehrsempfehlung lautet morgens und abends jeweils eine Kapsel.