Polit-Comeback von Udo Landbauer

Die Rückkehr des über die Liederbuch-Affäre gestolperten Udo Landbauer in die Politik steht bevor: Wie der Spitzenkandidat der FPÖ bei der niederösterreichischen Landtagswahl am Dienstagabend bekannt gab, wird er künftig als geschäftsführender Klubobmann agieren und am 20. September im Landtag in St. Pölten als Mandatar angelobt.