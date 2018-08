Star-Architekt Piano plant neue Brücke für Genua

Der italienische Star-Architekt Renzo Piano schenkt seiner Heimatstadt Genua einen Plan für eine neue Brücke als Ersatz für jene, die am 14. August eingestürzt ist. Das Projekt wurde am Dienstag dem Präsidenten der Region Ligurien, Giovanni Toti, in Genua vorgestellt. „Seit dem Einsturz der Brücke denke ich an nichts anderes“, sagte Piano laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA