Wirbel um Papst-Sager über homosexuelle Kinder

Papst rät Eltern homosexueller Kinder: Beten und Psychiatrie

Auf die Frage, was er als Vater eines homosexuellen Kindes tun würde, sagte Franziskus am Sonntagabend: „Ich würde als Erstes sagen: beten. Nicht verurteilen, reden, verstehen, dem Sohn oder der Tochter Raum geben.“ In jedem Fall zeuge es von schlechter Elternschaft, wenn man über das Thema schweige. „Den Sohn oder die Tochter mit homosexueller Tendenz zu ignorieren, ist ein Mangel an Vaterschaft, an Mutterschaft.“ Man dürfe die Kinder „nicht davonjagen“.