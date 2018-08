Ex-Vatikan-Diplomat fordert Rücktritt des Papstes

Der 77-jährige Vigano erklärt in dem Schreiben, das am Sonntag auf der Nachrichtenseite „LifeSiteNews“ veröffentlicht wurde, dass er die Verfehlungen McCarricks bereits in den Jahren 2006 und auch 2008 aus den USA an seine Vorgesetzten im Vatikan weitergeleitet habe. Reaktionen seien aber ausgeblieben. Erst später habe er von der Bestrafung durch Franziskus‘ Vorgänger erfahren. So habe dieser den damaligen Erzbischof aufgefordert, das Seminar zu verlassen, in dem er lebte. Zudem sei ihm verboten worden, öffentliche Messen zu feiern, Vorträge zu halten oder Reisen zu unternehmen. Stattdessen sei McCarrick ein Leben in Gebet und Buße aufgetragen worden.