Papst empfiehlt Psychiater für homosexuelle Kinder

Papst Franziskus empfiehlt einen Psychiater, wenn Kinder homosexuelle Neigungen zeigen. Gerade in der Kindheit könne man damit noch viel erreichen, so der gebürtige Argentinier. Diese Meinung verkündete er am Sonntag während einer Pressekonferenz im Flugzeug auf dem Rückweg von seinem zweitägigen Irland-Besuch nach Rom.