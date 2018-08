Gesichtserkennung verhindert erstmals US-Einreise

Wie heise.de unter Berufung auf den US-Sender NBC berichtet, war das System zur Gesichtserkennung am Flughafen Washington Dulles erst am Montag in Betrieb genommen worden. Nur zwei Tage später schlug es erstmals Alarm und meldete beim Abgleich mit dem Pass-Foto einen vermeintlich französischen Passagier als verdächtig.