ORF TVthek: Würden Sie für Premium-Inhalte zahlen?

ORF-Onlinechef Thomas Prantner denkt im Zuge einer Neugestaltung der ORF-TVthek über kostenpflichtige Inhalte nach. Langfristig, so Prantner in Alpbach, gehe die Überlegung in Richtung eines „etwaigen Premium-Angebotes“ mit Nutzerkonten und Bezahlinhalten. Aber wie viele Österreicher würden für so etwas bezahlen? Und welche Inhalte wären ihnen Geld wert? Das möchten wir von Ihnen wissen!