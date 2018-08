ORF denkt über Bezahlinhalte in der TVthek nach

Die TVthek des ORF wird ab dem 4. Quartal des Jahres erneuert. Dann startet Phase eins des Relaunches, kündigt ORF-Onlinechef Thomas Prantner an. Erste Einblicke in die neugestaltete Mediathek und erste langfristige Überlegungen in Richtung Bezahlinhalte gewährte er am Samstag im Rahmen der Alpbacher Technologiegespräche.