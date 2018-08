Grad noch Sommer, jetzt erster Schnee bis ins Tal!

Italientief, bevor das letzte Aufbäumen des Hochsommers kommt

Seit Samstag sorgt ein Italientief für einen kontinuierlichen Nachschub an feuchter Luft. Durch die enorm gesunkenen Temperaturen gab es in manchen Tälern sogar auf einer Seehöhe von knapp 1000 Meter den ersten Schnee der Saison. In den Hochlagen der Tauern fiel laut der Unwetterzentrale sogar ein halber Meter Schnee.