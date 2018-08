Nach Neuschnee im Gebirge kehrt Spätsommer zurück

Wie heißt es doch so schön? Auf Regen folgt wieder Sonnenschein - und das trifft auch perfekt auf die Wetteraussichten in Österreich zu. Nach einem Kälte-Intermezzo am Wochenende, bei dem im Hochgebirge sogar 30 (!) Zentimeter Neuschnee erwartet werden, kehrt in der kommenden Woche noch einmal der Sommer zurück - mit Temperaturen, vor allem im Westen des Landes, von bis zu 31 Grad!