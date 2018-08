Tuberkulose! 16 Migranten müssen von der Diciotti

Die Lage auf der Diciotti, die seit fünf Tagen im Hafen von Catania auf Sizilien liegt (siehe Video), wird immer ernster. Am Samstag ordnete die Gesundheitsbehörde den sofortigen Ausstieg von 16 Migranten an Bord des Rettungsschiffs an. Drei Männer leiden an Tuberkulose, weitere zwei an Lungenentzündung, berichteten italienischen Medien. Auch elf Frauen wurde erlaubt, das Schiff zu verlassen. Fünf Frauen weigerten sich allerdings, das Schiff ohne ihre Angehörigen zu verlassen. Sorgen bereiten auch die hygienischen Zustände. Demnach stehen nur zwei Bäder für 150 Migranten zur Verfügung. Nachdem am Freitag in Brüssel ein Treffen von Vertretern mehrerer EU-Staaten ergebnislos endete, ist keine baldige Lösung für die Geretteten in Sicht. Das italienische Außenministerium verkündete allerdings Samstagabend eine erste Erfolgsmeldung: Albanien nimmt 20 Migranten auf.