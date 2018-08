„Kein Geld, wenn Migranten in Italien bleiben!“

Salvini: „Die Europäer können ihr großes Herz beweisen“

Salvini betonte, er warte auf ein Flugzeug aus einer europäischen Hauptstadt in Catania. „Die Europäer können ihr großes Herz beweisen, indem sie die Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben bereits unseren Teil geleistet, indem wir die 27 Minderjährigen an Bord des Schiffes aufgenommen haben“, erklärte Salvini im Interview mit dem „Corriere della Sera“. Spitzenbeamte von zwölf EU-Staaten tagen am Freitag in Brüssel im Rahmen eines Krisentreffens, um eine Lösung für die Migranten an Bord des Schiffes zu finden.