Da hat der Beauty-Doc ganze Arbeit geleistet!

Na bumm, da hat der Beauty-Doc aber ganze Arbeit geleistet! Mel B. überraschte ihre Fans am Mittwochabend mit einem völlig neuen Gesicht. Glattgebügelt und mit katzenartigem Gesichtsausdruck kam das Ex-Spice-Girl zur Sternenzeremonie von „Americas Got Talent“-Kollege Simon Cowell nach Los Angeles - und stahl ihm mit ihrem völlig veränderten Look die Show.