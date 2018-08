Proteste: Messi, Ramos & Co. nach US-Plänen empört

Spaniens Fußball-Profis haben überrascht auf die Pläne der Liga reagiert, künftig Meisterschaftspartien in den USA austragen zu wollen. Die Spielergewerkschaft (AFE) und die Kapitäne der Klubs trafen sich am Mittwoch zu einem gemeinsamen Meeting. Kritisiert wurde die „einseitige“ Entscheidung. Lionel Messi (seine Gala im ersten Ligaspiel oben im Video), Sergio Ramos & Co. seien „empört, dass ihre Ansichten bei der Vereinbarung nicht berücksichtigt wurden“.