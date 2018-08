Mordversuch bei Schlägerei: Opfer außer Gefahr

Jener 24-Jährige, der am Montagabend im Zuge von Scheidungsstreitigkeiten vom Noch-Ehemann seiner aktuellen Freundin mit einem Messer schwerst verletzt wurde, befindet sich außer Lebensgefahr. Der Mann war in eine Rauferei mit insgesamt 50 Teilnehmer verwickelt worden, dabei erlitt er zwei Messerstiche in die Lunge. Der 35-jährige mutmaßliche Angreifer hat die Tat gestanden.