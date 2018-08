Mordversuch bei Massenschlägerei wegen Scheidung

Weil sich eine 32-jährige Serbin von ihrem Ehemann scheiden lassen will, ist ein Streit am Montagabend im Wiener Bezirk Meidling völlig eskaliert: Die Familie hatte sich in einem Lokal getroffen, um die Situation zu besprechen. Am Ende prügelten 50 Menschen auf der Straße aufeinander ein, der Noch-Ehemann der 32-Jährigen stach letztlich mit einem Messer auf den neuen Freund der Frau ein. Er schwebt in Lebensgefahr.