Feuerteufel wütet in Tirol: Bereits neun Brände!

Ein Feuerteufel hält seit Wochen die Einsatzkräfte im Tiroler Oberland in Atem: Am 19. Juli startete die unheimliche Serie mit einem Stadelbrand in Pfaffenhofen. In der Nacht auf Dienstag geriet nun ein Pferdestall in Inzing in Flammen. Es handelt sich damit bereits um den neunten derartigen Fall.